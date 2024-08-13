Экс-лидер МГЕР из Сатки Сергей Трифанов ушел на СВО

Совсем недавно на СВО вернулся бывший Герой России Ирек Магасумов, приговоренный к 11 годам колонии за убийство 18-летней девушки в Луганске. Мужчина убил жертву в состоянии алкогольного опьянения за то, что она «общалась с ним недостаточно уважительно». Инцидент произошел спустя неделю после того, как он получил звезду Героя в Кремле из рук лично президента Владимира Путина за мужество, проявленное в ходе боев в «Лисичанском котле». Суд оставил Магасумова подполковником, а также не стал лишать его трех орденов Мужества.