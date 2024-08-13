Украинцы не смогут получить права за границей без постановки на воинский учет

Согласно данным в публикации, соответствующие ограничения были приняты в связи с законом об усилении мобилизации. Так, в период военного положения, который начался на Украине в феврале 2022 года, и в течение трех месяцев с его окончания, граждане мужского пола от 18 до 60 лет, находящиеся за границей, не смогут получить или обновить водительское удостоверение. Если мужчины этого возраста не состоят на воинском учете, не имеют постановления об исключении из данных списков или их информация давно не обновлялась, права не будут пересылаться в международных почтовых отделениях.
Таким образом, не выполнившие новые требования по постановке на воинские учет или обновлению персональных данных мужчины не смогут получить или обновить документы.
Ранее, 2 августа, глава Министерства образования Украины Оксен Лисовой заявил, что около 200 тыс. мужчин в стране поступили в вузы для получения отсрочки от мобилизации в армию. Он пообещал, что министерство проведет внимательную проверку данной ситуации.
За день до этого газета The New York Times сообщала со ссылкой на источники, что власти Украины после принятия закона об ужесточении мобилизации ежемесячно призывают около 30 тыс. человек.
Президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая, подписал закон об ужесточении мобилизации 16 апреля. Документ уточняет категории подлежащих мобилизации лиц, ужесточает наказание за уклонение от нее и не предусматривает положений о демобилизации. Закон об усилении мобилизации вступил в силу с 18 мая.
Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.