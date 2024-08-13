Украинцы не смогут получить права за границей без постановки на воинский учет

Согласно данным в публикации, соответствующие ограничения были приняты в связи с законом об усилении мобилизации. Так, в период военного положения, который начался на Украине в феврале 2022 года, и в течение трех месяцев с его окончания, граждане мужского пола от 18 до 60 лет, находящиеся за границей, не смогут получить или обновить водительское удостоверение. Если мужчины этого возраста не состоят на воинском учете, не имеют постановления об исключении из данных списков или их информация давно не обновлялась, права не будут пересылаться в международных почтовых отделениях.