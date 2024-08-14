Рынок медицинского туризма в России может превысить 7 млрд долларов

Рынок медицинского туризма в России может вырасти до 7,6 млрд долл. к 2030 году за счет работы со странами БРИКС+. К таким выводам пришли авторы исследования «Раскрытие потенциала медицинского туризма в России», подготовленного консалтинговой компанией «Яков и Партнёры».
«Иностранцы охотно едут на медицинские процедуры в федеральные центры и клиники России», — говорит генеральный директор Национальной курортной ассоциации Марина Виленская. Их привлекает высокий уровень профессионализма российских хирургов и оснащение медцентров высокотехнологичным оборудованием. «Медицинские центры в России сейчас хорошо оснащены и конкурентоспособны по цене», — отмечает она. Туристы едут в Россию за диагностикой, восстановлением репродуктивного здоровья и услугами по акушерству, травматологии, ортопедии, офтальмологии, кардиологии и неврологии.
Формирование устойчивого потока медицинских туристов в Россию можно обеспечить за счет работы со странами БРИКС+. Наибольшим потенциалом среди них обладают Китай и Индия, говорит директор практики здравоохранения «Яков и Партнёры» Мониш Арора. Также необходимо сосредоточить внимание на привлечении медицинских туристов из стран Ближнего Востока (Саудовская Аравия, Ирак) и Африки (Алжир, Марокко и Эфиопия). «Приоритетным направлением в данном случае может быть лечение рака и заболеваний органов зрения в медицинских учреждениях России», — поясняет он. Туристы из этих стран могут посещать медицинские учреждения в России.
При этом есть ряд стран, расположенных на существенном расстоянии от России, но обладающих высоким потенциалом. Речь идет о Бразилии, Индонезии и других странах Латинской Америки и Юго-Восточной Азии. «Российские медицинские учреждения могут открывать там свои представительства и медицинские офисы, чтобы продвигать программы лечения онкозаболеваний, а также болезней сердца и органов зрения», — считает Арора.
Россия в рейтинге стран по привлекательности для иностранных медицинских туристов занимает 41-е место, а тройку лидеров составляют Канада, Сингапур и Япония.
Также иностранные туристы заинтересованы в получении санаторно-курортных услуг на территории России, однако мест на них не хватает. Последние два года объем бронирования мест в санаториях и на курортах увеличивается. А спрос на медицинские услуги со стороны россиян за пределами страны сокращается. «Санаторно-курортный комплекс России загружен, глубина бронирования большая. На курортах и в санаториях Кавказских Минеральных Вод, на Алтае загрузка практически стопроцентная», — поясняет Виленская. В российских санаториях можно встретить иностранцев в основном из Казахстана, Беларуси, Киргизии, Узбекистана.