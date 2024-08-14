Рынок медицинского туризма в России может превысить 7 млрд долларов

Также иностранные туристы заинтересованы в получении санаторно-курортных услуг на территории России, однако мест на них не хватает. Последние два года объем бронирования мест в санаториях и на курортах увеличивается. А спрос на медицинские услуги со стороны россиян за пределами страны сокращается. «Санаторно-курортный комплекс России загружен, глубина бронирования большая. На курортах и в санаториях Кавказских Минеральных Вод, на Алтае загрузка практически стопроцентная», — поясняет Виленская. В российских санаториях можно встретить иностранцев в основном из Казахстана, Беларуси, Киргизии, Узбекистана.