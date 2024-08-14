Какую погоду принесет в Крым антициклон

«В Крыму ожидается антициклональный характер погоды. Без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 7−12 м/с. Температура воздуха ночью +14…19, на побережье до +22, днем +26…31, в горах +20…25», — отметили синоптики.
В Симферополе переменная облачность, сухо. Ветер северо-восточный 7−12 м/с. Температура воздуха ночью +15…17, днем +28…30.
В Севастополе малооблачно. Ветер ночью северо-восточный 5−10 м/с, днем северо-западный 7−12 м/с. Температура воздуха ночью +19…21, днем +26…28.
Без осадков будет и на побережье. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью столбики термометров покажут +18…22, днем потеплеет до +31 градуса.
Черное море у берегов полуострова прогрето до +25…26, в Керченской проливе +27, в Азовском море +26.