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Какую погоду принесет в Крым антициклон

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг — РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму ожидается комфортная летняя погода без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

Сейчас в Бисмарке: +26° 7 м/с 61% 716 мм рт. ст. +22°
Источник: РИА "Новости"

«В Крыму ожидается антициклональный характер погоды. Без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 7−12 м/с. Температура воздуха ночью +14…19, на побережье до +22, днем +26…31, в горах +20…25», — отметили синоптики.

В Симферополе переменная облачность, сухо. Ветер северо-восточный 7−12 м/с. Температура воздуха ночью +15…17, днем +28…30.

В Севастополе малооблачно. Ветер ночью северо-восточный 5−10 м/с, днем северо-западный 7−12 м/с. Температура воздуха ночью +19…21, днем +26…28.

Без осадков будет и на побережье. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью столбики термометров покажут +18…22, днем потеплеет до +31 градуса.

Черное море у берегов полуострова прогрето до +25…26, в Керченской проливе +27, в Азовском море +26.