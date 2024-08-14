Уроки вождения: в Корее разгорается скандал с участником BTS

Несмотря на то, что Big Hit не раскрыл процент алкоголя в крови музыканта, предполагалось, что он превышает установленный законом предел в 0,08%, поскольку музыкант понес административное наказание в виде лишения водительских прав и штрафа. Однако позже агентство Yonhap со ссылкой на источники в полиции сообщило, что уровень содержания алкоголя в крови музыканта составлял 0,227%. Согласно южнокорейскому законодательству, при концентрации алкоголя в крови от 0,08% и выше водитель лишается водительского удостоверения и наказывается лишением свободы на срок не менее одного года, но не более двух лет, либо выплачивает штраф в размере от 5 до 10 млн вон (от 330 тыс. до 670 тыс. рублей). Но если этот показатель превышает 0,2%, наказание ужесточается: правонарушителю грозит заключение на срок от двух до пяти лет или штраф в размере от 10 до 20 млн вон (до 1,3 млн рублей). Так дело Юнги из административного может быть переквалифицировано в уголовное. В полицейском участке Ёнсан в Сеуле сообщили, что в ближайшее время вызовут Шугу на допрос.