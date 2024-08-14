Уроки вождения: в Корее разгорается скандал с участником BTS

В Южной Корее продолжает разгораться скандал вокруг участника группы BTS Шуги, задержанного 6 августа за вождение электроскутера в нетрезвом виде. Сам музыкант и владеющий BTS лейбл Big Hit Music принесли извинения, но кампания по «отмене» Шуги на родине уже запущена. Пока полиция разбирается с материалами дела — главному рэперу коллектива может грозить до пяти лет лишения свободы, — фанаты BTS устроили массовую травлю и призывают выгнать музыканта из группы. «Известия» разбираются, как конфликт отразится на судьбе самого популярного бойз-бэнда в мире, воссоединение которого после демобилизации участников коллектива в 2025 году оказалось под угрозой.
Культура «отмены» в Корее связана в первую очередь с айдолами (так называют южнокорейских артистов), которые находятся под пристальным вниманием общественности. Поэтому за их имиджем строго следят менеджеры, которые также формируют их образ в СМИ и социальных сетях. Любой скандал бьет по репутации как самого айдола, так и по доходам их лейблов. Корейцы склонны требовать от знаменитостей примерного этического поведения и не терпят отклонений от устоявшейся нормы. Нередко возмущение поклонников вызывают даже фотографии совершеннолетних артистов с сигаретами.
Поэтому потрясением для k-pop фанатов стало сообщение лейбла Big Hit Music — владельца самой популярной южнокорейской группы BTS — о том, что ее участника Мин Юнги, более известного как Шуга, задержали за вождение в нетрезвом виде вечером 6 августа. Главный рэпер коллектива возвращался домой на, как указано в тексте заявления Big Hit, электросамокате. Во время парковки в престижном сеульском районе Ханнамдон музыкант упал, а на помощь ему поспешил находящийся поблизости полицейский. Он-то и заметил, что участник BTS нетрезв.
— Проехав около 500 м, Шуга упал во время парковки. Он был оштрафован и лишен водительских прав в результате проверки на трезвость, проведенной сотрудниками полиции. Инцидент не привел к каким-либо травмам или материальному ущербу, и музыкант вернулся домой под конвоем полиции. Как работник социальной службы, он получит соответствующее дисциплинарное взыскание от своего работодателя за свое поведение, — говорится в заявлении Big Hit, опубликованном на платформе Weverse.
Фактически лейбл сыграл на опережение: официальная информация о происшествии вместе с извинениями появилась раньше, чем о ней написали таблоиды или нетизены — так в Корее называют пользователей соцсетей, чьи комментарии влияют на общественное мнение. Одновременно c компанией свои извинения принес и сам Шуга, который несколько месяцев не выходил на связь с поклонниками: как и другие участники BTS рэпер проходит обязательную для всех южнокорейских мужчин срочную военную службу. И хотя у всех у них есть возможность пользоваться телефоном и брать отпуск, Мин Юнги избегает лишнего внимания. В отличие от товарищей, из-за травмы плеча он проходит альтернативную военную службу в качестве социального работника.
— Хотя никто не пострадал и ничего не было повреждено, я склоняю голову в извинении перед вами всеми, потому что несу ответственность за свои действия и мне нет оправдания. Впредь я буду более осторожен, чтобы это не повторилось в будущем, — написал артист в своем блоге на Weverse.
Несмотря на то, что Big Hit не раскрыл процент алкоголя в крови музыканта, предполагалось, что он превышает установленный законом предел в 0,08%, поскольку музыкант понес административное наказание в виде лишения водительских прав и штрафа. Однако позже агентство Yonhap со ссылкой на источники в полиции сообщило, что уровень содержания алкоголя в крови музыканта составлял 0,227%. Согласно южнокорейскому законодательству, при концентрации алкоголя в крови от 0,08% и выше водитель лишается водительского удостоверения и наказывается лишением свободы на срок не менее одного года, но не более двух лет, либо выплачивает штраф в размере от 5 до 10 млн вон (от 330 тыс. до 670 тыс. рублей). Но если этот показатель превышает 0,2%, наказание ужесточается: правонарушителю грозит заключение на срок от двух до пяти лет или штраф в размере от 10 до 20 млн вон (до 1,3 млн рублей). Так дело Юнги из административного может быть переквалифицировано в уголовное. В полицейском участке Ёнсан в Сеуле сообщили, что в ближайшее время вызовут Шугу на допрос.
Усугубило ситуацию и некорректное указание транспорта, на котором передвигался рэпер. В своих первоначальных извинениях Шуга и Big Hit Music объяснили, что инцидент произошел во время езды на электросамокате. По данным Yonhap, полиция считает, что более точное определение транспорта — электроскутер, поскольку у него имеется сидение. Нетрезвое вождение на таком устройстве порицается в Корее так же, как и нетрезвое вождение автомобиля. Ожидаемо, компанию и артиста начали обвинять в намеренной попытке приуменьшить серьезность инцидента, на это в Big Hit ответили, что подобных намерений у них не было. «Когда следственные органы примут окончательное решение о классификации данного транспорта, мы полностью примем на себя соответствующую ответственность», — говорится в обновленном заявлении агентства.
В отношении музыканта началась травля. Собственными фанатами. По их мнению, главный рэпер группы скомпрометировал воссоединение группы, запланированное на 2025 год после возвращения участников с военной службы. Так, 13 августа у здания штаб-квартиры корпорации HYBE, в которую входит Big Hit Music, установили более дюжины цветочных венков с требованием выгнать Шугу из BTS. «Уходи из группы, Мин Юнги», «Тебе не место в BTS», «Поздравляю с падением» — такие надписи оставили недовольные фанаты. Всё это происходит на фоне онлайн-челленджей, высмеивающих Шугу за вождение в нетрезвом виде, а также негативных комментариев под постами о музыканте. Ситуацией пользуются фанаты конкурирующих с BTS корейских групп.
— Протест с цветочными венками не отражает мнение всего фанатского сообщества BTS, именуемого «АРМИ». Он был организован отдельными фанатами, которые настаивают на уходе Шуги, — отмечает обозреватель JoongAng Ilbo Хён Е Сыль.
При этом, как отмечает Ли Чон Джу из The KoreaHerald, шокированы произошедшим и обычные жители Сеула. Они выразили надежду, что инцидент с Шугой станет поводом для ужесточения правил для водителей, использующих подобные средства передвижения. Только с 2019 по 2023 годы, по данным издания, произошло около 11 тыс. аварий с участием личных транспортных средств, таких как скутер Шуги, что привело к 226 смертям. При этом ежегодно в Корее происходит в среднем до 150 инцидентов, связанных с вождением в нетрезвом виде с использованием личных средств передвижения.
Из-за скандалов, связанных с вождением в нетрезвом виде, были разрушены карьеры многих айдолов. Так, в прошлом группу Super Junior покинул один из ее участников Ким Ен Ун, коллектив AB6IX таким же образом расстался с Енмином, а бойз-бенд Shinhwa отказался в 2022 году от дальнейшего сотрудничества с Шин Хесоном. Поэтому вопрос о дальнейшей судьбе BTS действительно стоит на повестке, хотя компания не дает по этому поводу никаких комментариев. «Известия» направили соответствующий запрос в Big Hit Music.
Владеющая BTS медиакорпорация HYBE с уходом ее участников в армию переживает непростое время. На фоне скандала с Шугой обвалилась и стоимость ее акций, пишет одна из крупнейших газет Южной Кореи Chosun Ilbo. Репутацию флагманской группе HYBE рисковал подпортить и недавний конфликт с дочерним лейблом ADOR. BTS — группа, известная своей сплоченностью, а Шуга — один из самых популярных ее участников. Его исключение может поставить крест на существовании всего бойз-бэнда. Хотя эксперты в южнокорейской индустрии склоняются к тому, что лейбл нацелен на возвращение BTS после демобилизации в 2025 году в полном составе, чем закончится конфликт, сейчас не берется предсказывать никто.