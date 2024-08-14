Со своими уставами: Исторический музей представил пять веков Новодевичьего монастыря

В Государственном Историческом музее (ГИМ) открылась выставка «Новодевичий монастырь. Вехи истории». Она приурочена к 500-летнему юбилею основания древней православной обители. Один из самых удивительных по красоте архитектурных ансамблей Москвы вскоре откроется после реставрации. В честь юбилея гостей пригласят еще и в новый музей, который станет филиалом ГИМ. «Известия» побывали на выставке накануне открытия и узнали, по ком плакал Иван Грозный, откуда у царя в родне деспот и при чем тут поляки.
На протяжении нескольких столетий Новодевичий монастырь выступал в роли столпа православной духовной культуры России. Основанный великим князем Василием III в 1524 году, он появился во славу военного успеха и присоединения к Московскому княжеству Смоленска. Даже полное его название — Богородице-Смоленский Новодевичий монастырь.
О вехах истории святого места за пять веков рассказывает экспозиция в Историческом музее, которая начинается с линейки памятных дат. Гостей встречает колокольный перезвон — для создания особой атмосферы. Художники повторили фрески Новодевичьего монастыря в оформлении залов. Среди первых посетителей выставки были патриарх Кирилл и зампред правительства РФ, сопредседатель оргкомитета по празднованию 500-летия Новодевичьего монастыря Дмитрий Чернышенко.
Самый древний экспонат, свидетель 500-летней истории Новодевичьего монастыря — кирпич из основания обители. Его обнаружили в 2009 году при проведении реставрационных работ. Этот глиняный кирпич — родственник тем, что клали при строительстве Кремля. У него даже имя есть — алевизовский. Свое название он получил в честь итальянского зодчего Алевиза из Милана. Он в начале XVI века занимался строительством соборов Московского Кремля.
Перспективой открывается центральная и самая большая витрина выставки. В ней, как на подиуме, стоят вешалы с церковным облачением. Золоченая ткань, алый бархат, тафта, кружево, жемчуг, бисер, серебро — одежды духовенства с XVII по XX век. Они отличаются по своему покрою, форме, составу комплектующих предметов. К одеждам священнослужителей относятся фелонь, епитрахиль, поручи, пояса, набедренник и митра. Эти комплекты отшивались в монастырских мастерских. Среди представленных церковных облачений можно выделить группу предметов, поступивших в монастырь верующими для поминания родных. Дары делали и цари. Например, Иван Грозный жаловал 2 тыс. рублей Новодевичьему монастырю за поминание сына, своего наследника Ивана V. По тем временам это были огромные деньги. Как и просил Иван Грозный, сына по сей день поминают, даже сейчас на выставке.
— Смерть царевича Ивана V произошла при сложных обстоятельствах, возможно, это было самоубийство, — рассказала «Известиям» куратор выставки Марина Шведова. — Для Ивана Грозного это было потрясение. Он рассылал поминальные вклады в разные монастыри. В Новодевичьем хранится серебряная водосвятная чаша во имя убиенного Иоанна V. Жена царевича была пострижена в монахини Новодевичьего монастыря.
Обитель тесно связана с российским престолом. После смерти Ивана Грозного на трон взошел его младший сын Федор Иоаннович. Он был женат на сестре Бориса Годунова Ирине. Царь был набожным. А после его кончины править государством стал Борис Годунов. Для Новодевичьего монастыря это было кардинальное изменение статуса. Годунов жил здесь в келье у своей сестры Ирины Федоровны, которая после смерти мужа выбрала служение Богу. Она стала инокиней Александрой.
— Этим поступком Ирина освободила ведь место на престоле для своего брата, — рассказывает куратор. — В принципе, она была наследницей. Благодаря Годунову монастырь ждали большие изменения. Помня набеги татар и гиреев, он дал большие деньги на строительство каменных стен.
Об Ирине Годуновой на выставке напоминает икона Иоанна Предтечи в красивом окладе. Как говорят организаторы, происхождение этой реликвии балканское. Как ни странно, русский двор имел южные корни. Бабка Ивана Грозного была дочерью сербского деспота Бранковича. Иоан Предтеча — соименный святой Ивана Грозного. Есть версия, что эта икона ранее принадлежала ему, а потом перешла в дом Годуновых и хранилась там.
Обитель стала очевидцем многих событий русской истории. Построенный вблизи Смоленской дороги и трех старинных переправ через броды Москвы-реки монастырь принимал на себя удары крымских татар, был свидетелем Смуты в начале XVII века, когда монастырь неоднократно переходил из рук в руки, а в 1612 году, при освобождении столицы от польских интервентов, под его стенами произошло одно из крупнейших сражений того времени.
— Часто в монастыре стояли военные, — рассказала Марина Шведова. — Первыми появились смоленские солдаты, которых князь Шуйский нанял для защиты Ивана Болотникова. Затем в 1605 году появился польский царевич Владислав, которого собирались короновать в России. И чтобы не допустить войско польское в Москву, бояре отдали Новодевичий монастырь иноземцам. Вместе с гетманами они оказались в самой незащищенной части города.
Как говорит куратор, в Смуту монастырь практически перестал существовать. Самое разорение он пережил, когда там оказалось второе ополчение с князем Трубецким и казаками. Они выгнали всех монахинь и инокинь, разграбили и сожгли монастырь. Битва за освобождение Москвы началась под стенами Новодевичьего монастыря. Позже этот день стал одним из почитаемых на Руси.
Стены обители помнят политические заговоры и семейные драмы, придворные интриги и народные волнения, царственных инокинь, опричников и казни мятежных стрельцов. Эти и многие другие события нашли свое отражение в экспозиции выставки.
Все экспонаты для выставки предоставлены Историческим музеем. Единственный артефакт, выставленный за стеклом не из фондов ГИМ, — завещание великого князя Василия III с красной сургучовой печатью. Духовные записи предоставил Российский Государственный архив древних актов. В них написано, что московский правитель планировал развестись со своей первой женой Соломонией Сабуровой за то, что та не могла родить ему наследников. Василий сослал ее в монастырь в Суздале. Соломония приняла постриг, став инокиней Софией. А после кончины она была канонизирована и причислена к лику святых. Ей поклоняются как Софии Суздальской.
Впервые на выставке представлено несколько полных иконостасов. Один из них принадлежит царю Алексею Михайловичу. Еще один — царевне Софье Алексеевне. Выставлен надгробный иконостас царицы Евдокии Лопухиной.
В коллекции Исторического музея более 10 тыс. экспонатов, связанных с Новодевичьим монастырем. Скоро в Хамовниках построят музейный центр московского Богородице-Смоленского Новодевичьего монастыря. В фондах музея будут храниться ценные художественные и исторические памятники.
— Сейчас ведется строительство экспозиционно-выставочного центра, где будут представлены уникальные коллекции Исторического музея, отражающие историю русского православия, — говорит генеральный директор ГИМ Алексей Левыкин. — В 2010 году монастырь был передан Русской православной церкви, но связь Исторического музея и древней обители не прервалась, а напротив — вышла на новый уровень соработничества.
Новый музей будет филиалом Исторического. Как обещают, после продолжительной реставрации в юбилейный год откроется и сам Новодевичий монастырь. А пока с его историей можно ознакомиться на выставке. Она будет открыта для посетителей с 14 августа по 4 ноября.