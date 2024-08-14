Со своими уставами: Исторический музей представил пять веков Новодевичьего монастыря

Перспективой открывается центральная и самая большая витрина выставки. В ней, как на подиуме, стоят вешалы с церковным облачением. Золоченая ткань, алый бархат, тафта, кружево, жемчуг, бисер, серебро — одежды духовенства с XVII по XX век. Они отличаются по своему покрою, форме, составу комплектующих предметов. К одеждам священнослужителей относятся фелонь, епитрахиль, поручи, пояса, набедренник и митра. Эти комплекты отшивались в монастырских мастерских. Среди представленных церковных облачений можно выделить группу предметов, поступивших в монастырь верующими для поминания родных. Дары делали и цари. Например, Иван Грозный жаловал 2 тыс. рублей Новодевичьему монастырю за поминание сына, своего наследника Ивана V. По тем временам это были огромные деньги. Как и просил Иван Грозный, сына по сей день поминают, даже сейчас на выставке.