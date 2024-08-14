Власти: Остатки ВСУ в Курской области успешно заблокированы

Украинские войска, проникшие 6 августа на территорию Курской области, успешно заблокированы ВС РФ. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил Алексей Кондратьев — доверенное лицо врио губернатора региона.
По его словам, противник на ряде участков предпринимает попытки прорваться, но российские вооруженные силы, пограничники, подразделения ФСБ вполне успешно заблокировали ВСУ на данных рубежах.
«Сейчас идет уничтожение мобильных групп противника по частям», — добавил Кондратьев.
Он также сказал, что сплошной линии фронта в Курской области нет. Ситуация в регионе остается напряженной, но контролируемой.
Напомним, во время совещания в понедельник, 12 августа, президент Владимир Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной после завершения операции по вытеснению подразделений ВСУ с территории России.