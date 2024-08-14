Врачи и доноры разрушают стереотипы о трансплантации костного мозга

На Дальнем Востоке процедура донорства костного мозга, как и забор его клеток, не проводится, однако можно вступить в Федеральный регистр доноров костного мозга. Стать донором могут граждане РФ от 18 до 45 лет, не имеющие серьезных проблем со здоровьем. Для этого необходимо подать заявление через госуслуги. Затем с желающим связывается врач и приглашает его на встречу, где рассказывает про медицинские отводы и в целом про процедуру донации стволовых клеток. Те, кто соглашается, приходят в процедурный кабинет и сдают пробирку крови, которая отправляется в Кировский научно-исследовательский институт гематологии и переливания крови для процедуры типирования. С этого момента донору остается только ждать совпадения его генов с генами одного из пациентов.