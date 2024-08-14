В Казахстане выросла заболеваемость пневмонией: что говорит Минздрав

По данным ведомства, за первые шесть месяцев 2024 года в Казахстане зарегистрировано 49 704 случая пневмонии, что на 19,2 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Для сравнения: в 2023 году в стране было зафиксировано 123 910 случаев пневмонии, из которых 40 144 случая пришлись на первые шесть месяцев.