В Казахстане выросла заболеваемость пневмонией: что говорит Минздрав

По данным ведомства, за первые шесть месяцев 2024 года в Казахстане зарегистрировано 49 704 случая пневмонии, что на 19,2 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Для сравнения: в 2023 году в стране было зафиксировано 123 910 случаев пневмонии, из которых 40 144 случая пришлись на первые шесть месяцев.
Что касается мутации коронавируса, в комитете отметили, что на данный момент в стране, как и во всем мире, доминирует циркуляция варианта штамма Омикрон JN.1. Последние данные генетических исследований в Казахстане подтверждают наличие следующих вариантов: JN.1.13 — 61 процент; JN.1.18 — 22 процента и JN.1 — 8,7 процента.
«По информации Всемирной организации здравоохранения штамм JN.1 не представляет повышенного риска для общественного здравоохранения и по уровню опасности не превышает другие циркулирующие варианты. Несмотря на высокую контагиозность (заразность. — Прим.), этот штамм не вызывает более тяжелого течения заболевания».