Начинается двухнедельный строгий Успенский пост: что можно и что нельзя в Медовый Спас

Верующие сегодня отмечают сразу два праздника. Первый — Происхождение (изнесение) честных древ Животворящего Креста Господня. Празднование посвящено выносу креста в Константинополе — древней традиции, зародившейся при греческих императорах примерно в VIII веке. В этот день из дворца выносили в город остатки креста, на котором, как верили, был распят Иисус Христос. После шествия по городу крест отправлялся в церковь Святой Софии, где верующие могли помолиться. Обязательно в этот день освящали воду в реках, озерах и других водоемах. Отсюда на Руси пошло название праздника Спас на воде или Мокрый Спас.