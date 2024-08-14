Начинается двухнедельный строгий Успенский пост: что можно и что нельзя в Медовый Спас

Сразу отметим, что в церковном календаре такого праздника — Медовый Спас — нет.
Верующие сегодня отмечают сразу два праздника. Первый — Происхождение (изнесение) честных древ Животворящего Креста Господня. Празднование посвящено выносу креста в Константинополе — древней традиции, зародившейся при греческих императорах примерно в VIII веке. В этот день из дворца выносили в город остатки креста, на котором, как верили, был распят Иисус Христос. После шествия по городу крест отправлялся в церковь Святой Софии, где верующие могли помолиться. Обязательно в этот день освящали воду в реках, озерах и других водоемах. Отсюда на Руси пошло название праздника Спас на воде или Мокрый Спас.
Второй праздник — Празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице. Спас — сокращение от слова «Спаситель», то есть «Иисус Христос». Есть версия, что праздник установил в XII веке князь Андрей Боголюбский. В 1164-м перед битвой с булгарами он усердно молился и взял на сражение икону Владимирской Божией Матери и «Честный Крест Христов». Считается, что они и помогли одержать победу.
Однако праздник чаще называют Медовым Спасом. Аполлон Коринфский в книге «Народная Русь» (1901) пишет, что это был так называемый земледельческий праздник и один из последних летних-предосенних.
Напомним, все три летних Спаса — Медовый, Яблочный и Ореховый — приходятся на последний летний месяц.
Вместе с тем к первому Спасу — Медовому — приурочены проводы лета. Именно в этот период пасечники начинали выламывать соты, так как считалось, что к этому времени «пчела перестает носить медовую взятку».
В этот спас принято чистить старые и освящать новые колодцы, водоемы и родники. После крестного хода люди для очищения от грехов купались сами и купали весь свой домашний скот. После этого дня купаться было уже не принято.
На Медовый Спас принято приносить в храм для освящения мед нового сбора. После освящения меда угощали им всех желающих и в первую очередь раздавали мед бедным.
Нужно помнить, что Успенский пост, начинающийся как раз с 14 августа, накладывает определенные ограничения на праздничную еду в этот день: нельзя употреблять мясную, молочную, жирную пищу, рыбу и алкоголь. Однако суровость говения компенсируется тем, что на последний месяц лета приходится сбор нового урожая. Так что постящимся можно есть свежие овощи, фрукты и, конечно же, мед.
Как и в любой пост запрещается устраивать громкие застолья, ссориться, ругаться, желать другим зла. Вместо работы день Медового Спаса лучше посвятить богослужению и духовному очищению. При этом работать можно пасечникам. Также не запрещено работать на сборе урожая, готовить и делать заготовки на зиму.