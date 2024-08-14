В Башкирии построят восьмиэтажный спа с всесезонным открытым бассейном

В Башкирии разрабатывают проект нового спа-санатория, который появится в Чишминском районе рядом с будущим музеем кочевых цивилизаций. А чем эта здравница будет отличаться от курортов, уже имеющихся в республике, рассказал башкирский парламентарий, генеральный директор санатория «Красноусольск» и проектируемого санатория «Кочевник» Рамиль Бадретдинов.
— Это действительно будет совершенно новый необычный спа-санаторий, построенный по всем современным стандартам, — рассказал Рамиль Рафаилович. — Планируется, что это будет не отель, в котором люди будут останавливаться на ночь, а лечебное учреждение, где можно будет заняться здоровьем. Идея строительства принадлежит главе республики Радию Хабирову. Во-первых, сегодня это востребовано, это модно. Все хотят оставаться молодыми и красивыми. В новой здравнице мы будем развивать не только спа-направление, но и косметологию, физиотерапию, водолечение и так далее. Будет весь комплекс услуг.
Г-н Бадретдинов считает, что санаторий «Кочевник» в Чишминском районе «будет очень востребован».
— В Чишминском районе прекрасная природа, а кроме того, здравница будет построена всего в 60 километрах от миллионной Уфы, — объясняет он. — Это всего 40 минут езды. И это будет именно спа-санаторий с лицензией на медицинские услуги. Не спа-центр и не спа-отель.
Оказывается, для того, чтобы такой санаторий появился, сегодня не обязательно строить его на месте, где бьют целебные источники. Для лечебных ванн используют концентраты, которые можно привезти в любое место.
— Я всегда привожу пример Кавказских Минеральных Вод: там на небольшой территории размещается более 110 санаториев, — говорит Рамиль Бадретдинов. — А в нашей огромной республике санаториев всего девять, притом что наши лечебные ресурсы очень богаты.
По словам Рамиля Рафаиловича, внешний облик «Кочевника» будет необычным.
— Он должен перекликаться с прошлым, — говорит он. — Ведь санаторий будет расположен рядом с мавзолеем Тура-хана, который построен в
Площадь состоящей из трех блоков здравницы составит 35 тысяч квадратных метров, а его высота — до восьми этажей.
— Восьмиэтажных санаториев у нас еще не было, — констатирует г-н Бадретдинов. — Но будет очень красиво и абсолютно все продумано. А еще строительство сыграет важную роль для социально-экономического развития района. Санаторий мы проектируем на 300 отдыхающих. А мировая практика показывает, что один отдыхающий создает одно рабочее место для местных жителей. В нашем проекте заложено, что строительство санатория позволит создать 450 рабочих мест для чишминцев. Это очень здорово.
Эксперт уверен, что «пациенты будут возвращаться в спа-санаторий, чтобы пройти очередной курс лечения».
— У нас используются практически одни и те же методики, что и в Европе, — сообщил он. — Мы постоянно внедряем что-то новое, заимствует опыт, смотрим на выставках, какие интересные направления можно внедрить.
Гендиректор будущего санатория отмечает, что все башкирские здравницы строились в советское время, в 1960—1970-е годы, когда отрасль бурно развивалась.
— Они устарели, потому что строились только спальные и лечебные корпусы, даже стандартного бассейна в них не было, — сетует он. — Сейчас мы проектируем санаторий, которые будет соответствовать всем современным тенденциям. Мы строим его с нуля. И я приложу все свои знания, умения для того, чтобы сделать это очень достойно, оправдать оказанное доверие.
Напомним, санаторий «Красноусольск» в этом году был признан лучшей здравницей в России.
— У нас работает сильная команда профессионалов, — уверен Рамиль Бадретдинов. — А «Кочевник» задаст новые стандарты для всей отрасли.