В Башкирии построят восьмиэтажный спа с всесезонным открытым бассейном

— Он должен перекликаться с прошлым, — говорит он. — Ведь санаторий будет расположен рядом с мавзолеем Тура-хана, который построен в XIV—XV вв. еках. В основе концепции — идея связи прошлого и будущего. Здесь средневековье и здесь же — современный санаторий, в котором будет предусмотрено все для отдыха гостей. Ни в одном санатории сегодня нет детской зоны, даже посещать бассейн нельзя, все рассчитано на взрослых. Но запрещать не надо, надо создать условия, когда дети тоже могли пользоваться этими услугами. И мы уже предусмотрели в «Кочевнике» всесезонные бассейны, открытые и закрытые. Мы все предусмотрели: зону отдыха, спортивную зону, ресторан и подземные парковки.