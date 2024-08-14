Ученые выяснили, какой продукт снижает сахар и холестерин, если его не варить

Исследование, показавшее пользу картофеля, который приготовлен определенным образом, провели зарубежные ученые. Они выяснили, что такой гарнир в рационе дает преимущества для сердечно-сосудистой системы, а также ассоциируется с нормальным уровнем сахара в крови. Суть в том, что картофель нужно не жарить или варить, а запекать, передает Pronews.
В рамках эксперимента более двух десятков добровольцев с диабетом второго типа в течение 12 недель ежедневно съедали сто граммов печеного картофеля с кожурой, получая порядка 20 граммов углеводов. Другая группа добровольцев вместо картошки ела белый рис, содержащий те же калории и углеводы.
Работа продемонстрировала, что картошка может быть «функциональным и полезным для здоровья продуктом, если ее правильно приготовить», заявили авторы работы.
«У тех участников эксперимента, которым давали картофель, наблюдалось умеренное снижение уровня сахара в крови натощак», — отметили исследователи, посоветовав избегать варки продукта, так как это чревато большей потерей ценных микроэлементов и общим снижением пользы гарнира.
Ученые также подтвердили, что клетчатка из печеного картофеля помогает снизить уровень холестерина в крови.
Ранее исследователи выяснили, что тип волокон в картошке, называемый «резистентным крахмалом», улучшает контроль глюкозы, липидный профиль.
Кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич в свою очередь предупредила, что одна вареная картофелина может содержать столовую ложку сахара.
«Четыре вареных картофелины содержат дневную норму сахара. Если мы превышаем эту норму, то начинаем своему здоровью очень сильно вредить», — отметила она, посоветовав не сочетать картофель с хлебом и есть его с большим количеством овощей и зелени.