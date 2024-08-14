Ученые выяснили, какой продукт снижает сахар и холестерин, если его не варить

Исследование, показавшее пользу картофеля, который приготовлен определенным образом, провели зарубежные ученые. Они выяснили, что такой гарнир в рационе дает преимущества для сердечно-сосудистой системы, а также ассоциируется с нормальным уровнем сахара в крови. Суть в том, что картофель нужно не жарить или варить, а запекать, передает Pronews.