Бесплатное лечение зубов в Казахстане: кто может получить услугу

Кому положена бесплатная стоматологическая помощь?
Как рассказали в департаменте организации медицинской помощи Министерства здравоохранения, в плановом и экстренном порядке стоматологическая помощь оказывается детям до 18 лет и беременным.
В экстренном порядке бесплатно стоматологические услуги могут получить следующие категории граждан:
- ветераны Великой Отечественной войны;
- лица с инвалидностью I, II и III групп;
- получатели адресной социальной помощи;
- пенсионеры по возрасту;
- пациенты с инфекционными, социально значимыми заболеваниями и представляющими опасность для окружающих;
- неработающие лица, осуществляющие уход за ребенком-инвалидом и уход за инвалидом I группы с детства;
- многодетные матери, награжденные подвесками «Алтын алқа» и «Күміс алқа».
Что включает в себя плановая стоматологическая помощь
Плановая стоматологическая помощь — это оперативное лечение для поддержания здоровья полости рта, зубов и десен. В ответе на официальный запрос редакции Tengrinews.kz Миздрав предоставил перечень стоматологических услуг:
- терапевтический прием;
- распломбирование корневого канала, запломбированного пастой на окись-цинковой основе;
- распломбирование корневого канала, запломбированного пастой на резорцин-формалиновой основе;
- лечение поверхностного и среднего кариеса I и II степени активности, завершенное пломбой из композитных материалов химического отверждения;
- извлечение инородного тела из канала коренного зуба;
- удаление старой пломбы;
- консервативное лечение при травматическом повреждении одного зуба;
- лечение пульпита временных зубов у дошкольников, завершенное пломбой из цемента.
Кроме того, в перечень входят регулярные осмотры, профилактические процедуры, удаление зубного налета и камня, а также другие профилактические и терапевтические мероприятия.
Ортодонтическая помощь оказывается детям с врожденной патологией челюстно-лицевой области, детям из малообеспеченных семей в возрасте от 6 до 12 лет с разными видами зубочелюстных аномалий.
Такая помощь оказывается в том числе детям с врожденной патологией челюстно-лицевой области с использованием аппарата для устранения зубочелюстных аномалий, а также детям с разными видами зубочелюстных аномалий с использованием ортодонтического съемного аппарата (ортодонтическая пластинка).
Экстренная стоматологическая помощь может оказываться амбулаторно в виде консультативно-диагностической помощи и в стационарных условиях.
Экстренная помощь, в частности, предполагает:
- лечение пульпита;
- лечение периодонтита;
- распломбирование корневого канала, запломбированного пастой на окись-цинковой основе;
- удаление старой пломбы;
- лечение острых форм стоматита;
- лечение глубокого кариеса;
- вскрытие парадонтального абсцесса (в области одного зуба);
- удаление постоянного зуба;
- лечение альвеолита;
- лечение неврита луночкового нерва;
- удаление временного зуба по поводу осложнения кариеса;
- удаление постоянного зуба с компактостеотомией;
- удаление нескольких зубов в одной зоне (2−3 зуба);
- удаление одонтогенной кисты в области 3−4 зубов;
- временное шинирование зубов (6−8 зубов);
- лечение невралгии;
- цистостомия (стоматолог);
- удаление доброкачественных новообразований альвеолярного отростка;
- лечение заболеваний слюнных желез: зондирование протока слюнных желез;
На какие виды бесплатной стоматологической помощи могут рассчитывать дети до 18 лет?
Как пояснили в ведомстве, дети до 18 лет имеют право на получение плановой и экстренной стоматологической помощи.
При этом в Минздраве уточнили, что установление брекетов не входит в перечень бесплатных стоматологических услуг, оказываемых в рамках ОСМС — как для взрослых, так и для подростков.