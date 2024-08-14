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СК начал проверку после избиения школьника в Челябинске

Причиной конфликта стала якобы «неправильная одежда» школьника.

Следователи выясняют обстоятельства избиения школьника в Ленинском районе Челябинска. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

В соцсетях появилось видео, на котором подросток на улице Трубосварочной наносит удары руками и ногами по голове и телу другого ребёнка.

«По данному факту незамедлительно организовано проведение доследственной проверки по признакам преступлений, предусмотренных статьями 117 УК РФ (истязание), 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью)», — рассказали в ведомстве.

Процессуальное решение примут по итогам проверки.

О происшествии сестра пострадавшего мальчика рассказала в сообществе «Подслушано КПЗиС / Челябинск». По её словам, всё случилось 12 августа. При этом подросток якобы угрожал её брату сделать того инвалидом. В это время за происходящим наблюдали другие школьники. Родственники пострадавшего мальчика написали заявление в полицию.