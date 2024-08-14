СК начал проверку после избиения школьника в Челябинске

О происшествии сестра пострадавшего мальчика рассказала в сообществе «Подслушано КПЗиС / Челябинск». По её словам, всё случилось 12 августа. При этом подросток якобы угрожал её брату сделать того инвалидом. В это время за происходящим наблюдали другие школьники. Родственники пострадавшего мальчика написали заявление в полицию.