В Уфе за сутки более 100 домов остались без воды. В городе участились прорывы на водопроводах и аварийные отключения водоснабжения.
В последнее время коммунальные аварии случаются каждый день и без воды остаются целые микрорайоны. 12 августа «Уфаводоканал» устранил 12 таких повреждений. 13 августа — еще 5.
Так, жители домов по адресам ул. Бехтерева, 6 и ул. Менделеева, 1/1 были лишены водоснабжения больше 12 часов. Устранить утечку на трубопроводе диаметром 500 миллиметров удалось лишь к поздней ночи. Воду подали только в 11 вечера.
Коммунальная авария произошла и в районе Телецентра. Восстановить водоснабжение удалось лишь к вечеру, но вода в кранах была рыжей.
Новую утечку обнаружили в центре города, рядом с набережной реки Белой. С 12-ти часов дня люди были отрезаны от водоснабжения. Местные жители сообщают, что подобные ситуации происходят регулярно. Бегущий из земли ручеек уфимцы обнаружили еще неделю назад, однако ликвидировать его причину начали только после еще одной аварии.
Четвертый инцидент — на улице Зенцова. Там без холодного водоснабжения остались более 60-ти домов. На месте отработали сотрудники «Уфаводоканала».
Пятый случай — прорыв на трубопроводе на ул Коммунистической. В итоге улицы Аксакова и Свердлова оказались все в лужах.
Как сообщили в «Уфаводоканале», сообщения об утечках поступают в диспетчерскую практически каждый день. При этом продолжаются плановые отключения и ремонты.
«На сегодняшний день у нас ведутся замены на участках водопровода на 3 адресах: Мушникова 20, Набережная 41 и Комсомольская 12», — сообщила специалист пресс-службы «Уфаводоканал» Анна Шорохова.
Отметим, что на скорость работы аварийных бригад влияют осадки. Восстановительные работы на трубопроводах удлиняются из-за непрекращающихся дождей.