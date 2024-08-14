В Уфе за сутки более 100 домов остались без воды

Новую утечку обнаружили в центре города, рядом с набережной реки Белой. С 12-ти часов дня люди были отрезаны от водоснабжения. Местные жители сообщают, что подобные ситуации происходят регулярно. Бегущий из земли ручеек уфимцы обнаружили еще неделю назад, однако ликвидировать его причину начали только после еще одной аварии.