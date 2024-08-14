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В Башкирии снова возможен резкий подъем уровня воды в реках

Госкомитет по ЧС предупреждает о последствиях непрекращающихся дождей.

В Башкирии снова возможен резкий подъем уровня воды в реках. Госкомитет по ЧС предупреждает о последствиях непрекращающихся дождей.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, в связи с сильными дождями с 13 по 16 августа на малых степных и горных реках ожидаются резкие подъемы уровней воды.

Обильные осадки приведут к увеличению притока к гидротехническим сооружениям, местами возможен выход воды на пойму и подтопление пониженных участков местности.

«Будьте внимательны», — предупреждают в Госкомитете по ЧС.

Отметим, что по данным мониторинга уровня воды, некоторые реки уже начали демонстрировать резкий подъем. Река Белая в районе городов Салават и Ишимбай прибавила от 35 до 47 см. Река Инзер выросла за сутки 57−63 см.