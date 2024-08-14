В Феодосии трое суток не будет воды

По его информации, в связи с переподключением аварийного участка на Челноковском водоводе с двух часов ночи 15 августа ориентировочно до 23:00 16 августа будет ограничено водоснабжение по улицам:
Чкалова, Симферопольское шоссе, Володарского, Ленина, Боевая, Украинская, Советская, Нахимова, Чехова, Ленина, Старокарантинная, Большевистская, Рабочий городок, Щебетовская, Земская, Куйбышева, Назукина, Горького, Корабельная, Пономаревой, Победы, Октябрьская, Свободы, Панова, Л. Самариной, Кочмарского, Краснодарская, Десантников, Щорса, Новокарантинная, Адмиральский бульвар, Желябова, Революционная, Осоавиахима, Виноградная, Шмидта, Армянская, В. Коробкова, Циолковского, Краснобаева, Красноармейская, Мичурина, Боевая, Анюнаса, А. Никитина, Габрусева, Полевая, пер. Заводские, 1-го Мая, пер. Беломорский, Русская, К. Маркса, Галерейная, Еременко, Волынкина, Дорожная, Морская, Гольцмановского, Кирова, Русская, 30-й Стрелковой дивизии, Пушкина, Семашко, Белогорская, Старокрымская, Сурожская, Коктебельская, Киевская, Грина, Западная, а также на прилегающих к ним улицах и переулках и в микрорайоне Челнокова.
Водоснабжение также будет отсутствовать в селах Солнечное и Ближнее.
Полностью восстановить подачу ресурса планируют в течение дня 17 августа. На период проведения работ будет организован подвоз питьевой воды автоцистернами.
Из-за аварии на Крымском водоводе ранее в Феодосии более 50 улиц оставались без водоснабжения. В этой связи прокуратура Крыма проводила проверку. О необходимости замены 800-метрового участка Челноковского водовода. В микрорайоне Челноково в связи с аварийной ситуацией ранее вводили графики подачи воды.