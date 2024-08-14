Казахстанские школьники покорят Арктику

Стартовавшая из Мурманска Пятая арктическая экспедиция «Ледокол знаний» повезет ребят из России, Казахстана, Армении, Венгрии, Китая, Индии, Монголии и ЮАР.
Как рассказали организаторы экспедиции, школьники пройдут по серьезному маршруту Мурманск-Северный полюс-Земля Франца-Иосифа-Мурманск. Прибытие к полюсу ожидается 17 августа, а в Мурманск планируют вернуться уже 22 августа.
Это уникальная экспедиция, отметил министр просвещения России Сергей Кравцов.
«Уверен, активные и талантливые ребята, которые прошли большой конкурс на участие в проекте “Ледокол знаний”, запомнят это удивительное путешествие на всю жизнь. Для них организована большая образовательная программа: эксперты прочтут школьникам лекции и проведут мастер-классы, расскажут о достижениях отечественной науки».
Также глава Минпросвещения уверен в том, что экспедиция к Северному полюсу укрепит в ребятах стремление к познанию, желание заниматься исследовательской работой и совершать научные открытия.
Во время рейса на Северный полюс эксперты проведут для школьников образовательную программу, прочитают лекции, организуют мастер-классы, научные игры и кинопоказы.
Участники экспедиции доставят на Северный полюс флаги своих стран, познакомятся с достижениями российской атомной промышленности. Также на атомоходе пройдут съемки цикла лекций «Самый северный лекторий» и документального сериала, рассказывающего о жизни международной команды школьников — участников рейса в арктических условиях.