Казахстанские школьники покорят Арктику

«Уверен, активные и талантливые ребята, которые прошли большой конкурс на участие в проекте “Ледокол знаний”, запомнят это удивительное путешествие на всю жизнь. Для них организована большая образовательная программа: эксперты прочтут школьникам лекции и проведут мастер-классы, расскажут о достижениях отечественной науки».