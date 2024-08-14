Как Казахстан решает проблему кадрового дефицита врачей

Выпуск текущего года составил 10 570 человек, из которых 5 350 обучались на основе государственного гранта. В результате работы локальных комиссий по распределению, 76% выпускников (4 075 человек) были направлены на работу в медицинские учреждения страны.
Принятые меры позволили покрыть 84% от существующего дефицита медицинских специалистов. Из них в сельских районах — 98%, в городах — 76%.
Для дальнейшего повышения эффективности распределения кадров и снижения дефицита в здравоохранении министерство усилило сотрудничество с местными исполнительными органами. Важной мерой станет заключение трехсторонних договоров между будущими выпускниками, медицинскими организациями и образовательными учреждениями, что обеспечит прохождение практики и дальнейшее закрепление специалистов на местах.
Кроме того, необходимо усилить меры социальной поддержки для молодых специалистов, в том числе по улучшению условий проживания для удержания кадров в системе здравоохранения.
Такой подход позволит более эффективно решать проблему кадрового дефицита и обеспечивать устойчивое развитие системы здравоохранения в стране, считают в министерстве.