В России резко возросло количество заболевших коронавирусом

«Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 7,01 и возрос в сравнении с предыдущей неделей на 29,1%. Увеличение заболеваемости отмечено в 59 субъектах РФ, в том числе в 12 регионах более чем в среднем по стране», — отмечается в сообщении оперативного штаба.
За последнюю неделю, с 5 по 11 августа в целом по стране госпитализированы 1100 человек. Количество госпитализаций в сравнении с предшествующей неделей увеличилось на 24,2%.
«Увеличение числа госпитализаций произошло в 47 субъектах РФ, в том числе в 22 регионах увеличение более чем в среднем по России», — говорится в сообщении федерального оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.
Выздоровели за неделю 8777 человек, или на 12,7% больше в сравнении с предыдущей неделей. Умерли за неделю 14 человек.
Что касается Башкирии, то с 5 по 11 августа госпитализирован 51 человек, выздоровели 37 пациентов, выявлены 123 новых случаев COVID-19. Умерли двое заболевших.