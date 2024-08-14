В России резко возросло количество заболевших коронавирусом

«Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 7,01 и возрос в сравнении с предыдущей неделей на 29,1%. Увеличение заболеваемости отмечено в 59 субъектах РФ, в том числе в 12 регионах более чем в среднем по стране», — отмечается в сообщении оперативного штаба.