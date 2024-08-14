Грозы, кратковременные дожди и порывистый ветер ожидаются сегодня в Беларуси

Сегодня погоду в Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, лишь днем по северо-востоку скажется влияние неустойчивой воздушной массы. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, днем местами по северо-востоку страны прогнозируются кратковременные дожди и грозы. Утром в отдельных районах будет сгущаться туман. Ветер северный, северо-западный, днем от слабого до умеренного, при грозах порывистый. Температура воздуха — плюс 21−27 градусов.