Бисмарк
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Грозы, кратковременные дожди и порывистый ветер ожидаются сегодня в Беларуси

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Грозы, кратковременные дожди и порывистый ветер ожидаются сегодня в Беларуси. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Сейчас в Бисмарке: +26° 7 м/с 61% 716 мм рт. ст. +22°

Сегодня погоду в Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, лишь днем по северо-востоку скажется влияние неустойчивой воздушной массы. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, днем местами по северо-востоку страны прогнозируются кратковременные дожди и грозы. Утром в отдельных районах будет сгущаться туман. Ветер северный, северо-западный, днем от слабого до умеренного, при грозах порывистый. Температура воздуха — плюс 21−27 градусов.