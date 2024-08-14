Названа причина взрыва газа в Стерлитамаке

2 июля два слесаря прибыли в жилой дом на улице Артема по заявке «Запах в квартире № 17». В подъезде они проверили, нет ли концентрации газа на лестничных клетках, далее зашли в указанную квартиру на 5 этаже, где также не выявили утечек. Запах присутствовал, поэтому слесари решили опрессовать стояк. Один из слесарей перекрыл кран и обошел квартиры по стояку, чтобы предупредить об отключении газа. Когда приступили к опрессовке, стало ясно, что где-то есть утечка. В домовом чате жильцов попросили предоставить доступ во все квартиры стояка для проверки газового оборудования. Работники находились у машины, когда им сообщили, что через 5 минут подъедет хозяйка квартиры № 5, возле которой был наиболее сильный запах газа. Вместе с ней слесари поднялись на второй этаж, открыли дверь. Только успели зайти, как произошел взрыв газа, вследствие чего оба слесаря (57 и 26 лет) получили термические ожоги пламенем второй и третьей степеней тяжести.