80% молодежи Казахстана считают семью главной ценностью

Научно-исследовательский центр «Молодежь» презентовал Министерству культуры и информации результаты социологического исследования «Молодежь Казахстана». Участие во встрече приняли также представители партии «AMANAT» и акимата Астаны, передает ИА El.kz со ссылкой на Минкультуры и информации.