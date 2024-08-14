80% молодежи Казахстана считают семью главной ценностью

Эксперты обозначили главные ценности и интересы в молодежной среде. Участие в исследовании приняли 2000 респондентов в возрасте от 14 до 34 лет.
По итогам опроса большинство (80,1%) считают семью главной жизненной ценностью. И так уже на протяжении четырех лет.
Исследование также выявило угрозу соблюдению авторских прав: 58,8% респондентов предпочитают нелегальные сайты для просмотра видео.
В повседневной жизни дома молодые люди чаще говорят на казахском языке (72,9%).
Участники поделились опытом и наработками, направленными на улучшение качества жизни и перспектив молодого поколения. Было отмечено, что исследования необходимы для выстраивания эффективной стратегии молодежной политики.