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80% молодежи Казахстана считают семью главной ценностью

Научно-исследовательский центр «Молодежь» презентовал Министерству культуры и информации результаты социологического исследования «Молодежь Казахстана». Участие во встрече приняли также представители партии «AMANAT» и акимата Астаны, передает ИА El.kz со ссылкой на Минкультуры и информации.

Источник: Министерство культуры и информации РК

Эксперты обозначили главные ценности и интересы в молодежной среде. Участие в исследовании приняли 2000 респондентов в возрасте от 14 до 34 лет.

По итогам опроса большинство (80,1%) считают семью главной жизненной ценностью. И так уже на протяжении четырех лет.

Исследование также выявило угрозу соблюдению авторских прав: 58,8% респондентов предпочитают нелегальные сайты для просмотра видео.

В повседневной жизни дома молодые люди чаще говорят на казахском языке (72,9%).

Участники поделились опытом и наработками, направленными на улучшение качества жизни и перспектив молодого поколения. Было отмечено, что исследования необходимы для выстраивания эффективной стратегии молодежной политики.