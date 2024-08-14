Какие авиамаршруты запустят осенью из Казахстана

Как сообщили в ведомстве, ожидается сразу несколько новых направлений.
«С сентября авиакомпания Air Astana планирует запустить прямые рейсы с частотой 2 раза в неделю (вторник, пятница) по маршруту Шымкент — Джидда на воздушном судне типа А-320».
Кроме того, с 1 ноября авиакомпания SCAT планирует запустить рейсы по маршруту Шымкент — Сиань.
«С декабря 2024 года авиакомпания Air Astana рассматривает вопрос возобновления прямых пассажирских рейсов в Малайзию с частотой 3 рейса в неделю по маршруту Алматы — Куала-Лумпур».