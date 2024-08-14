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Какие авиамаршруты запустят осенью из Казахстана

Какие новые авиамаршруты будут запущены осенью, рассказали Tengri Travel в пресс-службе Министерства транспорта.

Как сообщили в ведомстве, ожидается сразу несколько новых направлений.

«С сентября авиакомпания Air Astana планирует запустить прямые рейсы с частотой 2 раза в неделю (вторник, пятница) по маршруту Шымкент — Джидда на воздушном судне типа А-320».

сообщили в пресс-службе.

Кроме того, с 1 ноября авиакомпания SCAT планирует запустить рейсы по маршруту Шымкент — Сиань.

«С декабря 2024 года авиакомпания Air Astana рассматривает вопрос возобновления прямых пассажирских рейсов в Малайзию с частотой 3 рейса в неделю по маршруту Алматы — Куала-Лумпур».

отметили в пресс-службе.
туризм и отдых