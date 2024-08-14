Утечка радиоактивной воды произошла на аварийной АЭС «Фукусима-1»

Отмечается, что вода не попала в окружающую среду.
Утечку обнаружили 9 августа после того, как в одном из резервуаров для контроля воды в бассейне для охлаждения отработанного ядерного топлива было выявлено аномальное снижение уровня воды.
Обследование показало, что вытекшая из резервуара вода ушла через дренажные отверстия в подвал здания, но наружу не попала.
Компания-оператор станции ТЕРСО считает, что проблемы с охлаждением отработанного ядерного топлива нет.
По данным телеканала, в течение этой недели будет предпринята попытка выявить точное место утечки и ее возможную причину.
Не первая утечка
Ранее на АЭС уже фиксировалась утечка воды с содержанием радионуклидов, в том числе цезия и стронция. Она произошла на оборудовании по очистке радиоактивной жидкости в феврале 2024 года. Объем вытекшей воды составил 5,5 тонн.
По данным ТЕРСО, утечка произошла в зоне отселения, значительная часть воды впиталась в почву.
Авария на атомной станции
Катастрофа АЭС «Фукусима-1» случилась в марте 2011 года после сильного землетрясения и цунами.
Вода попала в подвальные помещения станции, где находились распределительные устройства, резервные генераторы и батареи. Станция была обесточена, системы аварийного охлаждения отказали. В реакторах трех энергоблоков расплавилось ядерное топливо, накопление водорода повлекло за собой серию взрывов.
Радиоактивные частицы загрязнили более тысячи квадратных километров, свои дома были вынуждены покинуть 160 тысяч человек. Случившемуся был присвоен максимальный (седьмой) уровень опасности.
Трагедия была названа самой страшной ядерной катастрофой после аварии на Чернобыльской АЭС.
Часть районов до сих пор остается непригодной для жизни. По оценкам оператора ТЕРСО, на окончательную ликвидацию последствий аварии на станции и демонтаж реакторов уйдет 40 лет.
Сбросы воды
В августе 2023-го ТЕРСО начала сбрасывать воду, которая осталась после охлаждения разрушенных во время аварии 2011 года реакторов и была максимально очищена. Третий сброс воды начался на АЭС в июне текущего года.
Ожидается, что слаборадиоактивную воду будут сливать в океан на протяжении как минимум 30 лет.