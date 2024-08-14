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В Челябинской области полицейские отобрали 101 мотоцикл у нарушителей

На Южном Урале мотоциклисты 480 раз за неделю нарушали правила движения.

Источник: ГУ МВД по Челябинской области

В Челябинской области за минувшую неделю водителей мотоциклов поймали на 480 нарушениях.

Как уточнили в региональном ГУ МВД, у 143 водителей не оказалось прав на управление мотоциклом, еще 29 человек выехали на дорогу пьяными. У нарушителей изъяли 101 мотоцикл — транспорт увезли на спецстоянку. А родителям восьмерых юных мотоциклистов придется заплатить по 30 тыс. рублей — такой штраф полагается за передачу управления транспортом ребенку, еще не получившему водительские права.

С начала мотосезона в Челябинской области случилось уже 239 ДТП с мотоциклами и квадроциклами. В авариях пострадали 153 человека и погибли десятеро, в том числе двое детей.