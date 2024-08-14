Минобрнауки РТ назвал даты пересдачи ЕГЭ по русскому языку и математике

Как сообщает Минобрнауки РТ, сейчас в общеобразовательных организациях идет прием заявлений на пересдачу ЕГЭ. Пункты проведения единого государственного экзамена откроют в Казани и Набережных Челнах.
Даты экзаменов:
4 сентября — русский язык,
9 сентября — математика базового уровня,
23 сентября — резервный день ЕГЭ по русскому языку и математике базового уровня.
Напомним, в Татарстане в основной период средний балл ЕГЭ выпускников текущего года по русскому языку составил 67,31, по профильной математике — 71,24. Не преодолели минимальный порог ЕГЭ по двум предметам 11 выпускников, 7 — только по русскому языку, 35 — по математике.