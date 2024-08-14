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Минобрнауки РТ назвал даты пересдачи ЕГЭ по русскому языку и математике

В сентябре 2024-го в Татарстане пройдет пересдача ЕГЭ по русскому языку и математике базового уровня для выпускников этого года, которые не преодолели минимальный порог по названным предметам и не получили аттестат о среднем общем образовании.

Как сообщает Минобрнауки РТ, сейчас в общеобразовательных организациях идет прием заявлений на пересдачу ЕГЭ. Пункты проведения единого государственного экзамена откроют в Казани и Набережных Челнах.

Даты экзаменов:

4 сентября — русский язык,

9 сентября — математика базового уровня,

23 сентября — резервный день ЕГЭ по русскому языку и математике базового уровня.

Напомним, в Татарстане в основной период средний балл ЕГЭ выпускников текущего года по русскому языку составил 67,31, по профильной математике — 71,24. Не преодолели минимальный порог ЕГЭ по двум предметам 11 выпускников, 7 — только по русскому языку, 35 — по математике.

образование