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Топ-5 новостей в Молдове на 14 августа

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро среды, 14 августа 2024 года.

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Источник: Комсомольская правда

1. Власти не просто школу намерены закрыть, они душу у села отбирают: В Молдове собираются ликвидировать украинскую гимназию, в которой учатся 170 человек — населенный пункт обречен.

2. «Алло, нам нужны ваши деньги»: Преступной группой, которая организовала в Молдове мошеннические колл-центр и кошмарила наших людей, руководили граждане Украины — в их подчинении было 400 человек.

3. Четверть жителей Молдовы живут за чертой бедности и большинство из них — пенсионеры: Мы-то увидим закат самодостаточной когда-то республики, а пожилым повезет, не застанут — от старости умрут или от голода.

4. Жара уходить не собирается: Синоптики снова грозят +32 градусами и шоком в конце недели.

5. Впервые в истории молдавского футбола еще один наш клуб, кроме «Шерифа», попал в групповой раунд еврокубков: Хынчештский «Петрокуб» прошел в плей-офф Лиги Европы.

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