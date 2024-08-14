Топ-5 новостей в Молдове на 14 августа

1. Власти не просто школу намерены закрыть, они душу у села отбирают: В Молдове собираются ликвидировать украинскую гимназию, в которой учатся 170 человек — населенный пункт обречен.
2. «Алло, нам нужны ваши деньги»: Преступной группой, которая организовала в Молдове мошеннические колл-центр и кошмарила наших людей, руководили граждане Украины — в их подчинении было 400 человек.
3. Четверть жителей Молдовы живут за чертой бедности и большинство из них — пенсионеры: Мы-то увидим закат самодостаточной когда-то республики, а пожилым повезет, не застанут — от старости умрут или от голода.
4. Жара уходить не собирается: Синоптики снова грозят +32 градусами и шоком в конце недели.
5. Впервые в истории молдавского футбола еще один наш клуб, кроме «Шерифа», попал в групповой раунд еврокубков: Хынчештский «Петрокуб» прошел в плей-офф Лиги Европы.