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Из Омска в Усть-Ишим отправился первый авиарейс

Первый самолёт в Усть-Ишим отправился сегодня, 14 августа, из аэропорта «Омск Центральный».

Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко.

Продавать билеты на этот рейс начали на прошлой неделе. Стоимость билета — 2 741 рубль (сюда уже включена ручная кладь весом до 10 килограммов).

«Вопрос о возрождении авиарейса, который был отменен в середине 90-х годов, поднимали жители северных районов области на встречах в прошлом году. Как и обещал, рейс возобновили», — написал Виталий Хоценко.

Летать самолёты в Усть-Ишим будут по понедельникам, средам и пятницам. Вылет из Омска в 10 утра, обратно самолёт будет отправляться в два часа дня.

Ранее мы писали о том, что первый рейс авиакомпании «Россия» Красноярск — Омск — Красноярск в омском аэропорту встретили по традиции водной аркой.