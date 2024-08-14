Из Омска в Усть-Ишим отправился первый авиарейс

Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко.
Продавать билеты на этот рейс начали на прошлой неделе. Стоимость билета — 2 741 рубль (сюда уже включена ручная кладь весом до 10 килограммов).
«Вопрос о возрождении авиарейса, который был отменен в середине 90-х годов, поднимали жители северных районов области на встречах в прошлом году. Как и обещал, рейс возобновили», — написал Виталий Хоценко.
Летать самолёты в Усть-Ишим будут по понедельникам, средам и пятницам. Вылет из Омска в 10 утра, обратно самолёт будет отправляться в два часа дня.
Ранее мы писали о том, что первый рейс авиакомпании «Россия» Красноярск — Омск — Красноярск в омском аэропорту встретили по традиции водной аркой.