Мэр Уфы отмечает сегодня свое 35-летие

«В Уфе сегодня благоустраивается много пространств, — отметил на церемонии закладки камня на месте будущего сквера на улице Менделеева Ратмир Мавлиев. — Так, к примеру, в этой части города идет масштабное обновление парка Лесоводов, ведем обустройство нового участка “Уфимского ожерелья”, который свяжет “Тропу Акбузата” с “Жемчужиной Авроры”. Здесь же неподалеку построена первая очередь и строится вторая снегоплавильного пункта общей мощностью 3 тысячи кубометров. Все это — благодаря нашим строителям, в первую очередь, которые претворяют в жизнь значимые проекты для развития города и комфорта горожан».