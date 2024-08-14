Мэр Уфы отмечает сегодня свое 35-летие

Он родился 14 августа 1989 года в Нефтекамске. В 2011 году окончил БашГУ по направлению «Юриспруденция». В 2011 году прошел переподготовку в Московской международной высшей школе бизнеса. В 2014 году получил диплом Финансового университета при правительстве России.
Параллельно пробовал заниматься бизнесом в разных направлениях. В 2013 году вошел в состав Молодежной общественной палаты при Госсобрании — Курултае Башкирии. В марте 2019 года, в возрасте 29 лет, Ратмир Мавлиев возглавил администрацию Нефтекамска, став самым молодым мэром в истории Башкирии.
В 2022 году назначен и. о. главы администрации Уфы. Позднее был утвержден на этой должности.
Уфимский градоначальник женат и воспитывает сына с редким именем Имран.
Мэр Уфы увлекается хоккеем. Ранее даже играл за местную команду. Любит ездить по утрам на велосипеде. Кроме того, Ратмир Мавлиев — опытный рыбак.
Как сообщал неделю назад Башинформ, в Уфе решили построить новый сквер с мемориалом в честь архитекторов и строителей Башкирии.
«В Уфе сегодня благоустраивается много пространств, — отметил на церемонии закладки камня на месте будущего сквера на улице Менделеева Ратмир Мавлиев. — Так, к примеру, в этой части города идет масштабное обновление парка Лесоводов, ведем обустройство нового участка “Уфимского ожерелья”, который свяжет “Тропу Акбузата” с “Жемчужиной Авроры”. Здесь же неподалеку построена первая очередь и строится вторая снегоплавильного пункта общей мощностью 3 тысячи кубометров. Все это — благодаря нашим строителям, в первую очередь, которые претворяют в жизнь значимые проекты для развития города и комфорта горожан».