В Башкирии вводится запрет на использование телефонов на уроках

«Мы все же считаем, что оставаться на связи важно для безопасности детей. Родители хотят знать, дошел ли ребенок до школы, все ли с ним в порядке. И у детей должна быть возможность при необходимости позвонить. Кроме того, есть медицинские показания. Например, на смартфоне “завязана” система непрерывного мониторинга глюкозы, что важно для детей с сахарным диабетом первого типа. Для таких случаев сделано исключение», — добавил Толкачев.