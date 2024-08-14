В Башкирии вводится запрет на использование телефонов на уроках

Председатель Госсобрания Константин Толкачев отметил, что в Башкирии решили не идти по пути тех стран, где установлены жесткие запреты. В Китае, например, телефоны запрещены и в вузах. В Англии мобильные телефоны не только нельзя использовать на уроках, но и даже приносить в школу.
«Мы все же считаем, что оставаться на связи важно для безопасности детей. Родители хотят знать, дошел ли ребенок до школы, все ли с ним в порядке. И у детей должна быть возможность при необходимости позвонить. Кроме того, есть медицинские показания. Например, на смартфоне “завязана” система непрерывного мониторинга глюкозы, что важно для детей с сахарным диабетом первого типа. Для таких случаев сделано исключение», — добавил Толкачев.
Согласно закону, обучающийся не должен использовать телефон во время занятий, за исключением случаев возникновения угрозы жизни или здоровью обучающихся, работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, иных экстренных случаев.