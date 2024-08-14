Кредиты стали новой религией сохранения денег — но это не работает

Недавно говорила на эту тему со знакомой, работающей кредитным менеджером в автосалоне. Она подтверждает: люди чуть ли не в очередь выстраиваются, чтобы купить в долг фантастически подорожавшие машины под не менее фантастический процент. Люди с зарплатой 80 тыс. рублей оформляют автокредиты с ежемесячным платежом в 70 тысяч на 8 лет. При этом у некоторых таких заемщиков в анамнезе еще пара-тройка невыплаченных кредитов. И им одобряют новые! Если в ипотечном секторе нынче много отказов — банки перестраховываются, то тут ничего подобного. Случаются, конечно, казусы. Бывает, люди возвращаются в автосалон через пару месяцев с просьбой принять авто назад и отменить кредит, так как оказалось, что они «погорячились», «не рассчитали сил», «жена потеряла работу, а с одной зарплаты долг погашать невозможно». Менеджеры, понятно, разводят руками, это, дескать, так не работает, банкротство вам в помощь. Число банкротств, к слову, тоже достигает каких-то рекордных отметок.