Башкирский мёд назвали самым вкусным в России.

Башкирский мёд признан самым вкусным в России. Таковы данные опроса в социальных сетях, проведенного российским сервисом бронирования жилья для отдыха ТВИЛ. РУ незадолго до Медового спаса.
Респонденты должны были ответить всего на один вопрос: где именно они пробовали самый вкусный мёд?
«На первом месте оказался башкирский мёд, его выбрали 29% голосовавших, — отмечается в сообщении. — Башкирский мёд многие считают самым лучшим в стране, потому что медоносы здесь — чистейшие цветущие луга, а не поля гречихи и подсолнечника. А еще в Башкирии обитает уникальная медоносная дикая пчела, заселяющая дупла в деревьях и самодельные борти. Только здесь сохранилось древнее ремесло — бортничество, собирание мёда диких пчел. Не зря Уфу называют медовой столицей».
Второе место занял Краснодарский край, его выбрали 17% участников голосования. Сегодня на Черноморском побережье можно купить гречишный, альпийский, липовый мёд. А еще редкие сорта — черничный, каштановый, эвкалиптовый.
Замкнул тройку Крым — 16% голосовавших. Крымский мёд также считают уникальным по вкусовым и лечебным качествам. Есть здесь сорта, которых больше нигде не встретишь — лавандовый мёд и мёд из шалфея.
За Алтайский край высказались 12% участников голосования. Тамбовскую область выбрали 10% голосовавших. В топ-10 регионов России, где производят самый вкусный мёд, также вошли Ставропольский край, Приморский край, Татарстан, Пермский край и Ростовская область.