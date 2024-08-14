Башкирский мёд назвали самым вкусным в России.

«На первом месте оказался башкирский мёд, его выбрали 29% голосовавших, — отмечается в сообщении. — Башкирский мёд многие считают самым лучшим в стране, потому что медоносы здесь — чистейшие цветущие луга, а не поля гречихи и подсолнечника. А еще в Башкирии обитает уникальная медоносная дикая пчела, заселяющая дупла в деревьях и самодельные борти. Только здесь сохранилось древнее ремесло — бортничество, собирание мёда диких пчел. Не зря Уфу называют медовой столицей».