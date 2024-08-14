Мэр Кабец рассказал, из-за чего у жителей Первоуральска пропала вода

Отметим, что о качестве воды в Первоуральске уже известно всему региону. Постоянные коммунальные аварии, темная вода из-под крана, многочасовые очереди к мобильному резервуару, арест руководства местного «Водоканала»: все это уже приобрело свое собственное название «водный Кабец» в честь главы города. Осенью прошлого года ситуация с водоснабжением жителей Первоуральска привела к уголовному делу. В дальнейшем горожане призывали Владимира Путина вмешаться в «водный» произвол властей.