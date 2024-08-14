Прикамье отправило в Курскую область 20 тонн гуманитарной помощи

Кроме того, в Пермском крае готовы принять беженцев из Курской области. Глава региона попросил ответственных лиц в краевом правительстве поддерживать связь с Курской областью и при необходимости обращаться к губернатору для принятия решений, необходимых для организации приема беженцев. «Еще раз подчеркиваю, что жители Прикамья — вместе с Курской областью. Убежден, что ситуация разрешится благополучно», — заверил Дмитрий Махонин.