Прикамье отправило в Курскую область 20 тонн гуманитарной помощи

«На прошедших выходных прошедших был направлен первый гуманитарный груз 20 тонн. Это и бытовые приборы, холодильники, генераторы, продукты, одежда. По нашим данным, 14 августа гуманитарный конвой уже прибыл в Курск. Хочу поблагодарить всех прикамцев, которые приняли участие в формировании этой гуманитарной помощи», — заявил губернатор.
По словам Дмитрия Махонина, сейчас в Прикамье уже готовится второй гуманитарный груз для Курской области. Пермяки, желающие помочь жителям в его сборе, могут обратиться по адресам ул. Плеханова, 12 (там находится офис партии «Единая Россия») или в штаб общественной поддержки Пермского края на ул. Екатерининской, 210.
Кроме того, в Пермском крае готовы принять беженцев из Курской области. Глава региона попросил ответственных лиц в краевом правительстве поддерживать связь с Курской областью и при необходимости обращаться к губернатору для принятия решений, необходимых для организации приема беженцев. «Еще раз подчеркиваю, что жители Прикамья — вместе с Курской областью. Убежден, что ситуация разрешится благополучно», — заверил Дмитрий Махонин.