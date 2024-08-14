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Синоптик Леус прогнозирует в Петербурге до +24 градусов и грозу

Жителей Северной столицы предупредили о кратковременных осадках.

Сейчас в Бисмарке: +26° 7 м/с 61% 716 мм рт. ст. +22°

Сегодня, 14 августа, Северная столица окажется на пути атмосферного фронта, который продолжит активно смещаться с запада на восток. Такие виражи принесут в город кратковременные дожди, а в некоторых районах вовсе прогремит гроза. О погоде со ссылкой на «Метеовести» в своем Telegram-канале сообщил синоптик Михаил Леус.

— Температура воздуха в Петербурге прогреется до +24 градусов, в соседнем регионе — Ленинградской области — до +25 градусов, — рассказал синоптик.

Ветер подует северо-западный, его порывы могут достигать до восьми метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет мало меняться. Оно составит 762 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.

Завтра, 15 августа, осадки в Северной столице не прогнозируются. Столбик термометра покажет все еще летнюю температуру — от +24 до +26 градусов.

Напомним, в ночь на 13 августа жители Петербурга и Ленинградской области смогли наблюдать в небе пестрые «ленты» северного сияния. Глаз различал розовые и зеленые оттенки атмосферного явления, которое стало возможным благодаря сильным магнитным бурям.