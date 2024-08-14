Синоптик Леус прогнозирует в Петербурге до +24 градусов и грозу

Сегодня, 14 августа, Северная столица окажется на пути атмосферного фронта, который продолжит активно смещаться с запада на восток. Такие виражи принесут в город кратковременные дожди, а в некоторых районах вовсе прогремит гроза. О погоде со ссылкой на «Метеовести» в своем Telegram-канале сообщил синоптик Михаил Леус.