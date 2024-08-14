Жителям села в Челябинской области начисляют деньги за виртуальную воду

Жители села Ключевка в Сосновском районе в смятении: их дома к центральному водоснабжению не подключены, но за воду в июле им начислили по 18 тысяч рублей, сообщает «Народный Фронт» в своих соцсетях.
Согласно информации на платежных документах, ресурсоснабжающей организацией является МУП «Долгодеревенское водоснабжение и водоотведение».
Активисты просят прокуратуру разобраться в ситуации, в том числе на предмет наличия признаков неосновательного обогащения. Напомним, в Магнитогорске женщине пять лет выставляют счета за изъятую квартиру — долги скопились на сотни тысяч рублей.