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В трех районах Ташкента предотвратили реализацию незаконного табака

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Ташкенте выявлены нарушения в работе магазинов табачных изделий, также были задержаны контрабандисты, перевозящие незаконные товары в автомобилях, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Запретная лавка

В Мирабадском районе по горячим следам был задержан продавец магазина с контрабандной табачной продукцией.

В ходе обыска было изъято более 1,6 тысячи электронных сигарет и почти 1,2 тысячи устройств для нагрева табака. По сообщению правоохранителей, все они были незаконно ввезены на территорию Узбекистана и реализовывались без документов.

Торговля на колесах и табачный дилер

В Учтепинском и Яшнабадском районах были пресечены торговцы безакцизными табачными изделиями.

Правоохранителям удалось перехватить два автомобиля, в багажнике и салоне которых перевозилась табачная продукция, не прошедшая все процедуры для реализации. В общей сложности на двух автомобилях Kobalt и Lacetti перевозилось более 4,9 тысячи коробок табачной продукции, ввезенной из-за рубежа незаконно.

Также был задержан табачный дилер, продававший товар из рук в руки, его поймали по горячим следам прямо во время сделки, было изъято почти 1,7 тысячи коробок табачной продукции.