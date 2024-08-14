В трех районах Ташкента предотвратили реализацию незаконного табака

Запретная лавка
В Мирабадском районе по горячим следам был задержан продавец магазина с контрабандной табачной продукцией.
В ходе обыска было изъято более 1,6 тысячи электронных сигарет и почти 1,2 тысячи устройств для нагрева табака. По сообщению правоохранителей, все они были незаконно ввезены на территорию Узбекистана и реализовывались без документов.
Торговля на колесах и табачный дилер
В Учтепинском и Яшнабадском районах были пресечены торговцы безакцизными табачными изделиями.
Правоохранителям удалось перехватить два автомобиля, в багажнике и салоне которых перевозилась табачная продукция, не прошедшая все процедуры для реализации. В общей сложности на двух автомобилях Kobalt и Lacetti перевозилось более 4,9 тысячи коробок табачной продукции, ввезенной из-за рубежа незаконно.
Также был задержан табачный дилер, продававший товар из рук в руки, его поймали по горячим следам прямо во время сделки, было изъято почти 1,7 тысячи коробок табачной продукции.