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Какие улицы перекроют в День города в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 августа, ФедералПресс. В Екатеринбурге в честь Дня города будут перекрыты центральные улицы города. ФедералПресс собрал полный список всех закрытых участков — подробнее читайте на сайте.

«16 августа с 6:00 до 21:00 17 августа будет закрыто движение на улице Царской (от улицы Николая Никонова до улицы Первомайской) и на улице Испанских Рабочих (от улицы Царской до улицы Физкультурников)», — сообщают на сайте администрации Екатеринбурга.

Большая часть улиц в День города будет перекрыта с 6:00 17 августа и до окончания праздничных мероприятий. Водителям стоит учитывать, что проехать нельзя будет на:

  • проспекте Ленина (от улицы Московской до улицы Карла Либкнехта);
  • улице 8 Марта (от улицы Малышева до улицы Бориса Ельцина);
  • улице Бориса Ельцина (от улицы 8 Марта до улицы Челюскинцев);
  • улице Толмачева (от проспекта Ленина до улицы Первомайской);
  • улице Маршала Жукова (от улицы Челюскинцев до проспекта Ленина);
  • улице Вайнера (от улицы Антона Валека до проспекта Ленина);
  • улице Урицкого (от улицы Антона Валека до площади 1905 года);
  • по улице Володарского (от улицы Антона Валека до площади 1905 года).

В этом году столица Урала отмечает свое 301-летие. Для гостей и жителей города запланированы мастер-классы, концерты, ярмарки, семейные праздники, фестивали музыки, кино и много другое. Завершится празднование концертом группы Dabro и фейерверком.

Поэтому в течение всего дня и вечером по центральным улицам города будет сложно проехать. С 19:00 и до завершения праздничных мероприятий закроют движение по:

  • улице 8 Марта (от улицы Куйбышева до улицы Малышева);
  • улице Карла Либкнехта (от улицы Шевченко до улицы Малышева);
  • улице Малышева (от улицы Розы Люксембург до улицы Московской)
  • улице Радищева (от улицы Московской до улицы 8 Марта).

Ограничения движения также запланировано и в воскресенье, 18 августа. С 01:00 до 18:00 вводят запрет на:

  • Новосинарском бульваре (от улицы Универсиады до бульвара ЭКСПО-бульвар)
  • бульваре ЭКСПО (от Новосинарского бульвара до улицы 100-летия Уральского университета)
  • улице 100-летия Уральского университета (от бульвара ЭКСПО-бульвар до Новосинарского бульвара).

Ранее «ФедералПресс» писал, что во время празднования Дня города в Екатеринбурге не будут продавать алкогольные напитки. Ограничения начнут действовать уже 16 августа.