Какие улицы перекроют в День города в Екатеринбурге

«16 августа с 6:00 до 21:00 17 августа будет закрыто движение на улице Царской (от улицы Николая Никонова до улицы Первомайской) и на улице Испанских Рабочих (от улицы Царской до улицы Физкультурников)», — сообщают на сайте администрации Екатеринбурга.