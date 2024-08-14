На Кубани прогнозируют грозовые дожди

Погода в Краснодарском крае будет определяться тыловой частью далекого циклона, с центром над Южным Уралом. Он, как отмечают синоптики, направит воздушные потоки над регионом на северные румбы, вместе с которыми придут холодные воздушные массы и очаги грозовых дождей.
Температура воздуха на Кубани составит +28…+30°. Ветер будет 5−10 м/с. В четверг осадков не ожидается, температура составит +29…+31°.
Как ранее прогнозировал Краснодарский ЦГМС, днем в столице Кубани пройдет кратковременный дождь с грозой.