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Детсад в Челябинске атаковали кровососущие насекомые

В Челябинске родителя дошкольников пожаловались на кровососущих насекомых в детсаду, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Как сообщает руководитель Народного фронта региона Денис Рыжий, к нему обратилась подписчица с просьбой о помощи. В детсаду 439 СП родители бьют тревогу, потому что у них подозрения на кровососущих насекомых, клопов. Дети с укусами говорят, что заведующая им отвечает, что это обычные жуки. Родители также сообщают, что 8 августа была приемка на готовность детского сада к новому учебному году.

Денис Рыжий дал поручение обратиться в прокуратуру, Роспотребнадзор и Комитет по делам образования администрации города.

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