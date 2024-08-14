Детсад в Челябинске атаковали кровососущие насекомые

Как сообщает руководитель Народного фронта региона Денис Рыжий, к нему обратилась подписчица с просьбой о помощи. В детсаду 439 СП родители бьют тревогу, потому что у них подозрения на кровососущих насекомых, клопов. Дети с укусами говорят, что заведующая им отвечает, что это обычные жуки. Родители также сообщают, что 8 августа была приемка на готовность детского сада к новому учебному году.