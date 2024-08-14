Жители столицы привыкли к испытаниям на прочность: В Кишиневе и пригородах на целый день отключают воду — публикуем адреса

С 14.00 до 17.00 среды воды не будет в Гидигиче на улицах: В. Микле, Г. Уреке, Колумна, Радиакулуй, М. Витязул, Редиул Козакулуй, Валя Омулуй, М. чел Батрын, А. Матеевича, Сфатул Цэрий, Пэчий, Гиочеилор, Комуна дин Парис.