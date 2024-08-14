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Жители столицы привыкли к испытаниям на прочность: В Кишиневе и пригородах на целый день отключают воду — публикуем адреса

Публикуем адреса, по которым в среду, 14 августа 2024, в Кишиневе и пригородах будет отключена подача воды.

Источник: Комсомольская правда

Поставщик Apa-canal Chisinau сообщает об отключении водоснабжения в столице и в Гидигиче.

Многие потребители останутся без воды в среду, 14 августа.

С 09.00 до 20.00 воды не будет на улице Транснистрия, 6, 10, 16, 20, 22, 24.

С 16.00 14 августа до 07.00 15 августа отключения запланированы на улицах:

М. Витязул, 4, 10−18;

Сф. Андрей, 41−45, 78A;

Ш. чел Маре, 192, 194, 196−198;

И. Крянгэ, 1.

С 14.00 до 17.00 среды воды не будет в Гидигиче на улицах: В. Микле, Г. Уреке, Колумна, Радиакулуй, М. Витязул, Редиул Козакулуй, Валя Омулуй, М. чел Батрын, А. Матеевича, Сфатул Цэрий, Пэчий, Гиочеилор, Комуна дин Парис.

ЖКХ