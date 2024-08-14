Жители столицы привыкли к испытаниям на прочность: В Кишиневе и пригородах на целый день отключают воду — публикуем адреса

Поставщик Apa-canal Chisinau сообщает об отключении водоснабжения в столице и в Гидигиче.
Многие потребители останутся без воды в среду, 14 августа.
С 09.00 до 20.00 воды не будет на улице Транснистрия, 6, 10, 16, 20, 22, 24.
С 16.00 14 августа до 07.00 15 августа отключения запланированы на улицах:
М. Витязул, 4, 10−18;
Сф. Андрей, 41−45, 78A;
Ш. чел Маре, 192, 194, 196−198;
И. Крянгэ, 1.
С 14.00 до 17.00 среды воды не будет в Гидигиче на улицах: В. Микле, Г. Уреке, Колумна, Радиакулуй, М. Витязул, Редиул Козакулуй, Валя Омулуй, М. чел Батрын, А. Матеевича, Сфатул Цэрий, Пэчий, Гиочеилор, Комуна дин Парис.