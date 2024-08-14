В Казани готовится к открытию самый большой в республике детский парк «Елмай». Посетителей здесь планируют принять на День Республики, который состоится 30 августа.
Парк расположен на берегу Казанки. На территории нового пространства обустраивают площадки для детей, работают над озеленением и благоустройством развлекательного объекта. Тематика парка была выбрана водная. «Елмай» станет единственным общественным пространством, где будет морская галька, водные игры и артобъекты в этом стиле. Несколько элементов, включая горки, выполнят в волнообразной форме, напоминающей водную рябь. На территории парка планируют проводить познавательные мероприятия, на которых дети в игровой форме узнают о Казанке с точки зрения географии, химии, биологии, экологии, истории и других наук.
На всей площади парка будут высажены деревья, кустарники и травы. Помимо украшения территории, растения помогут спасаться казанцам от палящего солнца и ветра. Все эскизы парка можно посмотреть в нашем телеграм-канале.
Один из входов в парк будет расположен со стороны Кремлевской набережной. Здесь гостей будет встречать большая площадка для мероприятий со сценой, где планируют проводить лекции, концерты, выставки.
Также на территории парка будут фонтан, кафе, многофункциональный павильон, общественный туалет, одна из самых больших в стране детских площадок. Последняя будет разделена на зоны по возрастам.
Напомним, детский парк на набережной Казанки назвали «Елмай». Однако жители Казани не поняли этого названия. Оно у них ассоциируется с маркой сливочного масла.