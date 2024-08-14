В Казани готовится к открытию самый большой в республике детский парк

Парк расположен на берегу Казанки. На территории нового пространства обустраивают площадки для детей, работают над озеленением и благоустройством развлекательного объекта. Тематика парка была выбрана водная. «Елмай» станет единственным общественным пространством, где будет морская галька, водные игры и артобъекты в этом стиле. Несколько элементов, включая горки, выполнят в волнообразной форме, напоминающей водную рябь. На территории парка планируют проводить познавательные мероприятия, на которых дети в игровой форме узнают о Казанке с точки зрения географии, химии, биологии, экологии, истории и других наук.