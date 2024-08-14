Новую дорогу строят для жителей микрорайона «Ореховая сопка» в Хабаровске

«Эта дорога будет построена в микрорайоне “Ореховая сопка”, где планируется возвести около миллиона квадратных метров жилья. Такие транспортные артерии нужны для комфортного передвижения жителей. Кроме того, рядом находится ЖК “Вершины”, возле которого строится самый большой в городе детский сад с бассейном. Безусловно, эта дорога будет важна для родителей малышей, посещающих дошкольное учреждение», — сказал Сергей Кравчук.