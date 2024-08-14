Новую дорогу строят для жителей микрорайона «Ореховая сопка» в Хабаровске

В ходе рабочей поездки мэру города показали процесс строительства новых дорог в ранее не обустроенных районах. На улице Героев Пассаров, рядом с ЖК «Вершины», возводят двухполосную дорогу длиной более трех километров. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
На дороге будут уложены тротуары с брусчаткой и установлено освещение по обеим сторонам. Для долговечности дороги предусмотрено современное водоотведение. Также вдоль проезжей части установят остановки общественного транспорта.
«Эта дорога будет построена в микрорайоне “Ореховая сопка”, где планируется возвести около миллиона квадратных метров жилья. Такие транспортные артерии нужны для комфортного передвижения жителей. Кроме того, рядом находится ЖК “Вершины”, возле которого строится самый большой в городе детский сад с бассейном. Безусловно, эта дорога будет важна для родителей малышей, посещающих дошкольное учреждение», — сказал Сергей Кравчук.
Мэр города также проверил строительство трехполосной дороги в переулке Брянском, которая возводится с нуля. Рядом строится большой микрорайон. Вдоль новой трассы планируется устройство автобусных остановок с заездными карманами, наружного освещения, тротуаров и пешеходных зон. Длина участка проезжей части составляет 741 метр. По планам, дорога будет сдана в эксплуатацию в октябре 2025 года.
Работы по обустройству дороги в переулке Брянском ведутся параллельно со строительством самого микрорайона. Этот участок добавлен в мастер-план развития города, а предложение жителей о прокладке дороги было учтено при планировании.
Совместно с правительством Хабаровского края ведется работа над реализацией этого проекта, который выполняется в рамках федеральной программы и при поддержке краевой субсидии.