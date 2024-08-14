332 млн рублей выделили на лекарства для льготников в Ростовской области

В Ростовской области на дополнительные лекарства и медицинские изделия для льготников выделят более 332 млн рублей. Эти деньги по распоряжению губернатора Василия Голубева поступят из резервного фонда бюджета региона.
Решение было принято для того, чтобы не допустить перерыва в лечении людей, имеющих проблемы с сердечно-сосудистой системой, страдающих эпилепсией, сахарным диабетом, бронхиальной астмой и другими заболеваниями. Запас препаратов сформируют на ближайшие два-три месяца.
— Просьба о закупке дополнительных препаратов поступила от министерства здравоохранения Дона. Сейчас вносятся изменения в бюджет на текущий год, чтобы поддержать запас лекарств на необходимом уровне и в дальнейшем, — прокомментировали в пресс-службе губернатора Василия Голубева.
Напомним, ранее около одной из аптек в Ростове-на-Дону собралась внушительная очередь из-за того, что выдачу рецептурных препаратов вел только один фармацевт. Эту ситуацию оперативно исправили.