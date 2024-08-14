332 млн рублей выделили на лекарства для льготников в Ростовской области

— Просьба о закупке дополнительных препаратов поступила от министерства здравоохранения Дона. Сейчас вносятся изменения в бюджет на текущий год, чтобы поддержать запас лекарств на необходимом уровне и в дальнейшем, — прокомментировали в пресс-службе губернатора Василия Голубева.