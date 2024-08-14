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В Новосибирске отремонтируют трамвайные пути на Зыряновской за 4 млн рублей

Новое полотно на 250-метровом участке должно быть уложено до 16 сентября.

Источник: BFM.RU- Новосибирск

В Новосибирске «Горэлектротранспорт» ищет подрядчика для ремонта трамвайных путей на улице Зыряновской. Соответствующая заявка опубликована на сайте госзакупок.

Согласно документу, победитель электронного аукциона должен будет до 16 сентября текущего года переложить рельсы и уложить новые шпалы из хвойных пород дерева на участке от улицы Восход до улицы Маковского длиной 250 метров.

Заявки от подрядчиков принимают до 19 августа. Начальная цена контракта — 4 080 951 рубль. В качестве источника финансирования указаны собственные средства МКП «ГЭТ».

Напомним, по вышеуказанному участку Зыряновской ходит трамвай № 13, памятник которому установлен в центре Новосибирска в сквере за оперным театром.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что новые трамваи приехали в Новосибирск из Беларуси.