МЧС предупреждает о пожароопасности на Кубани 14 и 15 августа

МЧС России по Краснодарскому краю предупреждает жителей и гостей региона о пожароопасности 14 и 15 августа. В связи с этим на Кубани объявлено штормовое предупреждение.
«До конца суток 14.08.2024, а также в течение суток 15.08.2024 местами в юго-западных и юго-восточных районах края ожидается чрезвычайная пожароопасность 5 класса», — рассказали в ведомстве.
Помимо этого, в северо-восточных, центральных районах края, местами в юго-западных, северо-западных и юго-восточных районах Кубани ожидается высокая пожароопасность 4-го класса.
В МЧС России призывает соблюдать правила пожарной безопасности. В случае возникновения ЧС необходимо звонить с мобильного телефона на номера 112 и 101, а с городского — 01.
Напомним, на Кубани продлили запрет на посещение лесов до 30 августа.