В центре Краснодара временно перекроют движение

Движение перекроют 14 и 15 августа на период с 6:00 до 16:00. Это необходимо в связи с проведением в центре города Всероссийского фольклорного конкурса под названием «Казачий круг».
Также данный участок освободят от транспортных средств, чтобы организовать стоянку для автомобилей участников и гостей запланированного мероприятия. Об этом сообщили в пресс-службе администрации краевого центра.
«Департамент транспорта и дорожного хозяйства просит водителей быть внимательными и заранее планировать свой маршрут с учётом изменений», — добавили в мэрии.
Ранее «Новая Кубань» писала, что в предгорных районах Кубани планируют провести капитальный ремонт федеральной трассы М-4 «Дон».