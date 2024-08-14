Бисмарк
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В центре Краснодара временно перекроют движение

В центре Краснодара на время ограничат движение. Введение данной меры коснется участка на улице Гоголя от улицы Красноармейской до улицы Красной.

Источник: Новая Кубань

Движение перекроют 14 и 15 августа на период с 6:00 до 16:00. Это необходимо в связи с проведением в центре города Всероссийского фольклорного конкурса под названием «Казачий круг».

Также данный участок освободят от транспортных средств, чтобы организовать стоянку для автомобилей участников и гостей запланированного мероприятия. Об этом сообщили в пресс-службе администрации краевого центра.

«Департамент транспорта и дорожного хозяйства просит водителей быть внимательными и заранее планировать свой маршрут с учётом изменений», — добавили в мэрии.

Ранее «Новая Кубань» писала, что в предгорных районах Кубани планируют провести капитальный ремонт федеральной трассы М-4 «Дон».