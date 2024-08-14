В центре Краснодара временно перекроют движение

Движение перекроют 14 и 15 августа на период с 6:00 до 16:00. Это необходимо в связи с проведением в центре города Всероссийского фольклорного конкурса под названием «Казачий круг».



Также данный участок освободят от транспортных средств, чтобы организовать стоянку для автомобилей участников и гостей запланированного мероприятия. Об этом сообщили в пресс-службе администрации краевого центра.