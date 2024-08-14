В Свердловской области должникам предлагают пойти на СВО

Жителям Свердловской области, по долгам которых возбуждено исполнительное производство, предлагают отправиться на специальную военную операцию. Информация о том, как решить проблемы с судебными приставами, опубликована на сайте ГУФССП по Свердловской области.
— Исполнительные производства в отношении лиц, принимающих участие в специальной военной операции, […] подлежат приостановлению, — говорится в сообщении. — Меры принудительного исполнения по приостановленному исполнительному производству не применяются.
Норма действует на основании действующего федерального закона и касается как мобилизованных, так и контрактников. В перечень ситуаций-исключений попадают исполнительные производства по алиментам и обязательствам о возмещении вреда в связи со смертью кормильца.
Чтобы приостановить исполнительное производство, требуется заключить контракт и направить ходатайство в территориальное подразделение судебных приставов — сделать это можно в том числе и через портал госуслуг.