В Красноярске пока не планируют благоустраивать «Красивый берег»

— Строительство лестницы от «Красивого берега» до Свято-Успенского монастыря приведет к увеличению трафика. А значит, мы должны придумать, как с этим трафиком работать: туалет, парковка, безопасность обрыва. Но возвращаемся к началу: жители радикально против. Кроме того, есть сложности с землей в этом месте, — сообщила чиновница.