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В Красноярске пока не планируют благоустраивать «Красивый берег»

Прогулочная полоса вдоль обрыва в Академгородке останется нетронутой.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске пока не планируют благоустраивать прогулочную полосу «Красивого берега». Как рассказала руководитель краевого агентства по туризму Юлия Верхушина, жители Академгородка «радикально против» каких-либо работ в этом месте.

— Строительство лестницы от «Красивого берега» до Свято-Успенского монастыря приведет к увеличению трафика. А значит, мы должны придумать, как с этим трафиком работать: туалет, парковка, безопасность обрыва. Но возвращаемся к началу: жители радикально против. Кроме того, есть сложности с землей в этом месте, — сообщила чиновница.

ИВАНОВА Диана.

Впервые про благоустройство берега Енисея в Академгородке заговорили в 2021 году. Тогда эту инициативу жители района сравнили с взрывом бомбы: они были обеспокоены тем, что там начнется настоящее паломничество людей со всего города.

— Академгородок ценен своей природой и тишиной, лесом. Благоустраивайте что-нибудь другое! Дендрарий стоит в запустении, вложите в него деньги. У нас куропатки бегают с птенчиками, а вы тут со своим асфальтом и светом, — говорила в том году одна из местных.

ЖКХ